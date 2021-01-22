Трубоукладчик "Фортуна" прибыл к месту достройки "Северного потока – 2"

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Судно-трубоукладчик "Фортуна", попавшее под санкции США в связи с участием в строительстве газопровода "Северный поток – 2", прибыло на место его достройки недалеко от датского острова Борнхольм, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала отслеживания судов Marine Traffic.

В четверг "Фортуна" вышла в море из немецкого порта Росток. Другое судно-трубоукладчик, задействованное в постройке "Северного потока – 2" – "Академик Черский" – накануне покинуло Калининград и направилось в немецкий порт Висмар.

Ранее сообщалось, что "Газпром" принял решение достраивать газопровод "Северный поток – 2" собственными силами после введенных санкций со стороны США. В компании рассчитывают, что ввод газопровода в эксплуатацию произведут в разумные сроки.

19 января стало известно, что США ввели санкции против судна "Фортуна", которое участвовало в работе над "Северным потоком – 2", а также в отношении его владельца, компании "КВТ-Рус". Кроме того, в список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом России.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.