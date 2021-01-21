15:24
Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
Российский трубоукладчик "Академик Черский" взял курс на запад Балтики от берегов Калининграда. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что его конечной точкой станет немецкий пост Висмар.
Ранее сообщалось, что "Газпром" принял решение достраивать газопровод "Северный поток – 2" собственными силами после введенных санкций со стороны США. В компании рассчитывают, что ввод газопровода в эксплуатацию произведут в разумные сроки.
19 января стало известно, что США ввели санкции против судна "Фортуна", которое участвовало в работе над "Северным потоком – 2", а также в отношении его владельца, компании "КВТ-Рус". Кроме того, в список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом России.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что новые санкции США против российских компаний можно назвать откровенной конкурентной борьбой с предприятиями, занимающими лидирующее позиции на мировом рынке. Такие методы политик назвал не укладывающимися ни в какие рамки.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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