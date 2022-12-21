Экоактивисты спилили верхушку рождественской ели в Берлине

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Активисты природоохранного движения "Последнее поколение" спилили верхушку 15-метровой рождественской елки, расположенной перед Бранденбургскими воротами в центре Берлина. Своей акцией они хотели привлечь внимание к экологическим проблемам. Об этом сообщает газета Die Welt.

Два участника движения развернули плакат с надписью "Это всего лишь верхушка рождественской ели". После этого с помощью гидравлического подъемника и ручной пилы им удалось спилить двухметровую верхушку дерева.

Позднее одна из участниц прокомментировала акцию в социальных сетях.

"Пока в Германии мы видим только вершину климатической катастрофы", – написала девушка.

Представители движения "Последнее поколение" неоднократно отмечали, что будут продолжать акции протеста до тех пор, пока правительство Германии не присоединится к борьбе с изменением климата и не начнет принимать соответствующие меры.

Ранее молодые активистки движения Just stop oil (в переводе "Просто покончите с нефтью". – Прим. ред.) вылили томатный суп на картину нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.

Через десять дней они повторили акцию, бросив шоколадный торт в восковую фигуру монарха Карла III в Музее мадам Тюссо.

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