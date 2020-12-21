Израиль закрывает въезд для иностранцев и вводит спецкарантин для граждан

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Израиль с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев и вводит обязательный карантин в специальных центрах для возвращающихся израильтян. Это связано с появлением нового типа коронавируса, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уточнил, что из иностранных граждан смогут въехать в страну только дипломаты. Израильтянам, которые вернутся в ближайшие 48 часов, позволят проходить карантин дома.

Накануне Нетаньяху сообщил, что Израиль закрывает небо для рейсов из Великобритании, Дании и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса. "При необходимости мы добавим другие страны", – написал тогда премьер.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что мутации нового коронавируса ожидаемы, однако они редко влияют на вирусную приспособленность.

Отмечается, что новые штаммы чаще всего являются региональными маркерами, которые полезны для отслеживания контактов. В Роспотребнадзоре отметили, что во всех регионах производится регулярный отбор материала заболевших коронавирусом.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19. Сообщалось, что его источником стала юго-восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили в сентябре.

Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. В связи с этим некоторые страны Европы ограничили или полностью закрыли въезд граждан Великобритании на свою территорию. В частности, такое решение в понедельник утром приняла Португалия.

