Нашествие сверчков-каннибалов началось на западе США

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На западе Соединенных Штатов началось нашествие мормонских сверчков-каннибалов. Об этом сообщается издание FOX 13.

Сотни тысяч насекомых обнаружили в штате Юта, на шоссе, которое проходит через город Филмор. Местные власти призвали автомобилистов быть осторожными, поскольку машины могут скользить на дороге из-за раздавленных насекомых.

Профессор университета Юты Марк Нельсон предупредил о серьезных проблемах для скотоводов и фермеров из-за мормонских сверчков. Им придется тщательно подбирать пестициды, чтобы не навредить разводимым культурам и животным. Нельсон также указал, что в этом году нашествие сверчков произошло раньше ожидаемого срока.

Ранее сообщалось, что в центральных регионах европейской части России в середине мая можно ожидать массовый вылет первых комаров. Если похолодание затянется, их вылет сместится на конец мая или начало июля.

Кроме того, из-за резкого похолодания в Московском регионе в начале лета может стать немного меньше мух и различных видов бабочек. Что касается насекомых, которые успели проснуться при потеплении в начале апреля, то им поможет способность впадать в повторную спячку при наступлении неблагоприятной погоды.