В США полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку

Фото: AP Photo/Jay LaPrete

В американском городе Колумбус полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку, сообщает "Газета.ру".

Как сообщил мэр города Эндрю Джинтер, пока все подробности произошедшего неизвестны. Он добавил, что в случившемся разбираются специалисты, которые находятся на месте происшествия.

По данным местной газеты The Columbus Dispatch, в полицию обратилась девушка, которая сообщила, что ее пытались ударить ножом. После прибытия на место полицейских началась стрельба.

Как рассказала тетя погибшей Хейзел Брайант, девочка была найдена застреленной, около нее лежал нож. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.

Ранее суд присяжных в США признал экс-полицейского Дерека Шовина виновным по делу о смерти Джорджа Флойда.

До этого судмедэкспертиза признала, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании. Однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление наркотиков.

Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий резонанс и протесты против полицейского насилия в отношении темнокожих в мире.

