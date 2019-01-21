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21 января, 21:06

В Китае ученого обвинили в незаконных экспериментах с эмбрионами

за рубежом наука происшествия

21 января, 21:06

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Фото: depositphotos/Syda_Productions

В Китая ученого-генетика обвинили в организации незаконного эксперимента с человеческими эмбрионами "ради славы и личной выгоды". Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

По данным комиссии из провинции Гуандун, которая ведет расследование, Хэ Цзянькуй самовольно организовал опасный исследовательский проект по модифицированию человеческих эмбрионов с целью репродукции. Законы КНР запрещают подобные опыты.

В ноября 2018 года генетик заявил в видеообращении, что помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами – двух девочек-близнецов. Он пояснил, что ДНК девочек, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), изменили новым методом редактирования генов – CRISPR-Сas9.

По словам ученого, в ходе эксперимента он пытался создать у новорожденных иммунитет к вирусу ВИЧ, носителем которого является их отец. Для этого генетик решил "отключить" у эмбрионов один ген CCR5, который отвечает за кодировку белка и в итоге позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. Медик заверил, что малышки родились "абсолютно здоровыми", их назвали Лулу и Нана.

Эксперимент Хэ Цзянькуя вызвал широкий резонанс в мире. Как пишет "Синьхуа", в последний раз ученого видели 28 ноября на международном симпозиуме по вопросам генома в Гонконге. По данным СМИ, в декабре генетик был задержан.

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за рубежом наука происшествия

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