В Китае ученого обвинили в незаконных экспериментах с эмбрионами

В Китая ученого-генетика обвинили в организации незаконного эксперимента с человеческими эмбрионами "ради славы и личной выгоды". Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
По данным комиссии из провинции Гуандун, которая ведет расследование, Хэ Цзянькуй самовольно организовал опасный исследовательский проект по модифицированию человеческих эмбрионов с целью репродукции. Законы КНР запрещают подобные опыты.
В ноября 2018 года генетик заявил в видеообращении, что помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами – двух девочек-близнецов. Он пояснил, что ДНК девочек, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), изменили новым методом редактирования генов – CRISPR-Сas9.
По словам ученого, в ходе эксперимента он пытался создать у новорожденных иммунитет к вирусу ВИЧ, носителем которого является их отец. Для этого генетик решил "отключить" у эмбрионов один ген CCR5, который отвечает за кодировку белка и в итоге позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. Медик заверил, что малышки родились "абсолютно здоровыми", их назвали Лулу и Нана.
Эксперимент Хэ Цзянькуя вызвал широкий резонанс в мире. Как пишет "Синьхуа", в последний раз ученого видели 28 ноября на международном симпозиуме по вопросам генома в Гонконге. По данным СМИ, в декабре генетик был задержан.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.