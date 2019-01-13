Нобелевского лауреата лишили званий за расистские высказывания

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Нобелевского лауреата по физиологии, первооткрывателя структуры ДНК Джеймса Уотсона лишили всех почетных званий в США из-за его неполиткорректных высказываний о генетических различиях рас.

Известный ученый во время одного из телеэфиров заявил, что гены влияют на различие между средним IQ представителей европеоидной и негроидной рас. Сотрудники из лаборатории Колд Спринг Харбор не поддержали коллегу – по их мнению, слова Уотсона бездоказательны и необдуманны.

После выхода в эфире программы, где прозвучали скандальные высказывания, ученые решили лишить звания Уотсона, пишет "Интерфакс". Уотсон и ранее делал неосторожные высказывания. В 2007 году он в интервью одной из британских газет он позволил себе негативно отозваться об умственных способностях темнокожих. После резонанса, который возник в обществе, Уотсон перестал общаться с журналистами и только отправил по электронной почте своей комментарий газете The Independent. Генетик заявил, что не собирается отказываться от своих слов, но просит прощения у тех, кого они могли задеть.