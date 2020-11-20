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В мире

11:39

Алиев заявил о переходе Агдамского района под контроль Баку

за рубежом

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к нации в пятницу, 20 ноября. В своей речи Алиев сообщил, что Агдамский район переходит под контроль Баку, и поздравил всех жителей этого района.

"Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы", – заявил Алиев.

Ранее подразделения Вооруженных сил Азербайджана вошли в Агдамский район Карабаха. Баку вошел в Агдамский район 20 ноября согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом страны Ильхамом Алиевым, российским лидером Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.

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