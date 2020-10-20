Немецкие компании нанимают детективов для слежки за сотрудниками на удаленке

В Германии компании нанимают детективов, чтобы следить за сотрудниками на удаленке

В период пандемии в Германии резко вырос спрос на частных детективов, передает телеканал Москва 24.

По данным СМИ, их нанимают компании, чтобы следить за сотрудниками, находящимися на удаленной работе. Дело в том, что многие из них вместо того, чтобы усердно работать на благо конторы, уезжают отдыхать.

Подозрение на работодателей наводят ситуации, когда сотрудники слишком долго отвечают на письма или не берут трубку в рабочие часы. В этом случае компании приставляют к сотрудникам частных детективов.

С 5 октября столичные предприятия обязали перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу Сергея Собянина, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина считает, что во время удаленной работы необходимо периодически делать зарядку, танцевать, а перед сном прогуливаться пешком. Это позволит снизить тревожность.

Она подчеркнула, что находить время на упражнения необходимо даже в самом загруженном графике. Для снятия тревожности можно делать небольшие комплексы на все группы мышц или просто танцевать. Прогулки же перед сном не только снимут накопившийся за день стресс, но и обеспечат более полноценный сон. Специалист поделилась, что дома также важно разграничивать домашние и рабочие дела.

