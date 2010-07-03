СБ ООН проведет экстренную встречу из-за принятия на Украине закона о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона о государственном языке, сообщает ТАСС.
Встреча пройдет в понедельник, 20 мая, в 22:00 по московскому времени (15:00 в Нью-Йорке). Инициировала ее российская сторона, подчеркнул первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, закон об украинском языке "противоречит букве и духу минских договоренностей, которые утверждены Советом". Заседание будет открытым для журналистов.
Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал его 15 мая.
Закон предусматривает использование исключительно национального языка в органах власти, школах, больницах и сфере обслуживания. Рада отказалась отменять его.
Специальные "языковые инспекторы" будут следить за исполнением закона. Они уполномочены присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.
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