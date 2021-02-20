Две кошки заболели COVID-19 в Германии

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Две заболевшие коронавирусной инфекцией кошки были отправлены на карантин в немецком Гамбурге. Об этом сообщает телеканал n-tv.

По информации телеканала, заразились COVID-19 домашние кошки, у которых ранее умерла хозяйка от коронавируса. Как заявили в минсельхозе ФРГ, инфицирование кошек подтвердили специалисты института ветеринарии имени Фридриха Леффлера.

"С обеими кошками все в порядке", – уточнила главный ветеринарный врач гамбургского приюта для животных Урте Инкманн. Она допускает, что кошки смогут выйти из карантина уже на будущей неделе.

Согласно сведениям телеканала, сейчас в Германии зарегистрированы в общей сложности пять случаев заражения коронавирусом среди кошек и два случая среди собак.

Ранее собака заразилась ковидом в Латвии. Специалисты изучили полученные анализы и нашли антитела COVID-19.