Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию COVID-19

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Фото: AP/TASS/Markus Schreiber
Создатель Microsoft Билл Гейтс обозначил способ остановить пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. По его мнению, единственная возможность прекратить распространение болезни кроется во вложении инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин. Об этом пишет РИА Новости.
Свое мнение Гейтс выразил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Нам нужны инвестиции. Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится", – сказал Гейтс.
Он отметил важность сотрудничества между странами и корпорациями по вопросу вакцин. Уже сейчас равный доступ к препаратам должен стать основным мировым приоритетом, выразил мнение создатель Microsoft. Кроме того, важно проводить международные экспертные совещания для исключения подобных катастроф в будущем.
Ранее в Центре Гамалеи спрогнозировали развитие ситуации с COVID-19 весной. Вирусолог Александр Бутенко призвал россиян к соблюдению действующих санитарных правил.
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