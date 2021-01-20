В Нидерландах введут комендантский час для снижения распространения COVID-19

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Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте объявил, что правительство считает необходимым ввести в стране комендантский для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что комендантский час будет введен с вечера 22 января и будет длиться с 20:30 до 04:30 по местному времени. В эти часы будет запрещено перемещение граждан по улицам за исключением ситуаций крайней необходимости – поездки на работу и с работы, а также выгула собак.

Такое ограничение будет введено в случае одобрения национальным парламентом, члены которого не имеют единой позиции по этому вопросу.

Ранее стало известно, что Австрия продлевает жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса с 24 января. Канцлер страны Себастьян Курц заявил о необходимости продлить локдаун, включая ограничения выхода на улицу. Канцлер пояснил, что начать поэтапный выход из карантина планируется с открытия торговых центров, сферы услуг, школ и музеев.

До этого в Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои жилища.