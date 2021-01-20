Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына

Фото: depositphotos/lzf

Пожилой житель американского штата Айова, умирающий от коронавируса, отправил сыну прощальное сообщение, передает Local 5 News.

91-летнего Гарольда Джанкмена положили в больницу с положительным тестом на COVID-19. Он умер через неделю, не успев попрощаться с родными очно. Однако через несколько дней после кончины Джанкмена его сын нашел в своем телефоне прощальное голосовое сообщение от отца.

Оказалось, что мужчина звонил сыну на мобильный телефон после того, как тот отвез его в больницу.

"Он поблагодарил меня за все, а я не осознавал, что оно было в моем телефоне в течение трех или четырех дней после его смерти", – рассказал мужчина.

Джанкмен-младший добавил, что не помнит сообщение отца дословно, но покойный сказал сыну, что любит его. По словам молодого человека, он до сих пор хранит это послание.

За неделю, с 11 по 17 января, во всем мире от последствий коронавируса скончались 93 882 пациента. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Также уточняется, что за прошедшую неделю в мире зарегистрировали 4 725 029 новых случаев COVID-19.