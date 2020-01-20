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В мире

20 января, 13:35

Лукашенко назначил нового руководителя Минобороны Белоруссии

за рубежом безопасность

Фото: grodnonews.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Виктора Хренина новым руководителем министерства обороны страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что до своего нынешнего назначения Хренин являлся командующим войсками Западного оперативного командования.

Бывший министр обороны Белоруссии Андрей Равков назначен госсекретарем Совета безопасности. Как уточнил Лукашенко, такое решение было принято в связи с "непростыми временами" и свободной должностью.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия "прессует" Белоруссию, но независимость страны обеспечивают Запад и НАТО. По его словам, РФ может оказаться втянута в военный конфликт.

В Кремле не согласились с высказыванием белорусского лидера. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, кризиса в российско-белорусских отношениях нет, поскольку все последние встречи говорят об обратном.

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