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Через сутки после песчаной бури на юго-восток Австралии обрушился град размером с мяч для гольфа, сообщает "Газета.ру".

Сильный град зафиксировали в штате Новый Южный Уэльс. Помощь спасателей потребовалась 1,5 тысячи человек, около тысячи были связаны с повреждением зданий из-за стихии.

В результате повреждено множество автомобилей и поломаны ветки деревьев.

Аномалии в Австралии начались с пожаров, потом на страну обрушились сильные ливни и начался паводок. Затем на юго-востоке станы прошла песчаная буря с порывами ветра до 100 километров в час.

В результате сильнейших лесных пожаров в Австралии погибло свыше миллиарда животных. Только в штате Новый Южный Уэльс погибли 800 миллионов животных. При этом специалисты подчеркивают, что придерживались "максимально консервативных оценок", поэтому число погибших животных может быть значительно больше. Ученые также не учитывали земноводных, насекомых и других беспозвоночных.

Ранее сообщалось, что жители Австралии самостоятельно спасают животных от огня. Весь мир облетели кадры, на которых женщина, рискуя жизнью, бросилась в огонь, чтобы спасти обожженную коалу. Позднее она призналась, что не испытывала страха и хотела только одного – успеть вытащить из огня животное.

