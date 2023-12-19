Красную ветку метро Киева могут частично закрыть из-за аварийного состояния моста

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Святошинско-Броварскую линию метро в Киеве, которая соединяет запад и восток города, могут частично закрыть на ремонт из-за аварийного состояния моста над Днепром. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.

По словам главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Витриенко, которого цитирует украинский телеканал, мост в последние годы был в "уставшем состоянии". Он сказал, что ожидаются результаты экспертизы. На данный момент выделены деньги на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ, добавил он.

Чиновник заявил, что если подтвердится аварийное состояние моста, то он будет закрыт и транспортная ситуация в Киеве примет "апокалиптический характер". По его мнению, мосты в городе построены не только для передвижения горожан, но и для ресурсного обеспечения деятельности сил обороны.

Ранее сообщалось, что несколько станций метро Киева затопило водой. Как писало одно из украинских изданий, подтопления были замечены на станции "Олимпийская" и около станции "Черниговская".

До этого в городе произошла разгерметизация тоннеля, из-за чего шесть станций синей ветки закрыли. Речь идет о подземных тоннелях между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".