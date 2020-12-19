Премьер-министр Израиля привился от COVID-19 в прямом эфире

19 декабря, 22:14
Фото: AMIR COHEN/AP/EPA
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым из граждан страны получил прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие прошло в прямом эфире, в медицинском центре Шиба в Тель-А-Шомер. Политику ввели препарат компании Pfizer.
"Это очень тяжелая эпидемия XXI века, и наше маленькое государство получило миллионы вакцин. Все должны вакцинироваться. Я попросил в числе первых вакцинировать меня и министра здравоохранения Юлия Эдельштейна. Я хочу служить личным примером для всех израильтян", – заявил Нетаньяху.
Глава кабмина Израиля отметил, что через 21 день должен получить повторную дозу вакцины.
Помимо Нетаньяху, прививку также сделали министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн, руководство и 50 сотрудников клинического центра Шиба.
В сентябре 2020 года, на фоне новой волны распространения инфекции, Израиль стал первой страной, которая ввела повторный карантин из-за коронавируса.
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