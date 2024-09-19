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19 сентября, 15:34

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Local Denmark: отрекшаяся от престола королева Дании Маргрете II госпитализирована

Отрекшаяся от престола королева Дании Маргрете II госпитализирована после падения – СМИ

Фото: ТАСС/ZUMAPRESS.com/Simone Kuhlmey

Королева Дании Маргрете II, отрекшаяся от престола в пользу сына, госпитализирована после падения в своей резиденции во Фреденсборге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Local Denmark.

Маргрете II доставили в больницу прошлой ночью. Сейчас она находится в хорошем состоянии, однако все еще остается под наблюдением врачей. Семья королевы сообщит о ее состоянии, когда поступит новая информация.

В январе этого года Маргрете II после 52 лет правления отрекалась от престола после перенесенной обширной операция на спине. Королевский титул перешел ее сыну. В связи с этим Маргрете II стала регентом или временно исполняющей обязанности регента и в отсутствие монарха может возглавить страну.

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