Local Denmark: отрекшаяся от престола королева Дании Маргрете II госпитализирована

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Королева Дании Маргрете II, отрекшаяся от престола в пользу сына, госпитализирована после падения в своей резиденции во Фреденсборге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Local Denmark.

Маргрете II доставили в больницу прошлой ночью. Сейчас она находится в хорошем состоянии, однако все еще остается под наблюдением врачей. Семья королевы сообщит о ее состоянии, когда поступит новая информация.

В январе этого года Маргрете II после 52 лет правления отрекалась от престола после перенесенной обширной операция на спине. Королевский титул перешел ее сыну. В связи с этим Маргрете II стала регентом или временно исполняющей обязанности регента и в отсутствие монарха может возглавить страну.