New York Post: пенсионер на электросамокате сбил королеву Дании

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Her Magesty Queen Mary

Пенсионер на электросамокате сбил 52-летнюю королеву Дании Марию. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел во время официальной поездки королевы в Гренландию, в рамках которой она разговаривала с людьми на улице. Внезапно в толпу въехал пожилой мужчина и сбил Марию. На помощь ей пришла охрана, которая увела с места происшествия женщину.

Спустя время пресс-секретарь королевской семьи сообщил, что Мария не пострадала. При этом, как утверждает мужчина, он не понимает, как мог допустить этот инцидент. Пенсионер заявил, что мог потерять управление над электросамокатом.

Недавно молодой человек в нетрезвом состоянии сбил пожилую женщину на западе столицы. После этого суд Москвы впервые конфисковал электросамокат. Кроме того, нарушителя лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 18 месяцев.

После возбуждения судебным приставом производства для исполнения решения суда нарушитель, не имея уважительных причин, отказался явиться и был подвергнут принудительному приводу. Лишь после этого он передал электросамокат Dualtron ultra.

