Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

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В Европе устали от Украины, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью "Европейской правде".

По ее словам, Киев не следует советам западных партнеров. Украина не становится менее коррумпированной, а экономика – менее олигархической, отметила эстонский лидер.

В Эстонии понимают, что часть государств – членов Европейского союза – поступится интересами Киева ради экономических отношений с Москвой, указала Кальюлайд. Это останется актуальным, даже если Украина победит коррупцию.

В апреле президент Эстонии впервые за восемь лет посетила Россию с рабочим визитом. Она выразила надежду на "новое дыхание" в отношениях с Москвой. Кальюлайд отметила, что ее пребывание в Москве – знак готовности к общению Эстонии со своим соседом.

В Литве визит раскритиковали. Глава Литовского МИД Линас Линкявичюс призвал Эстонию впредь координировать действия и не раскалывать единство стран Балтии. По его мнению, Таллину стоит осторожно подходить к диалогу с Москвой.