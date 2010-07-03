Керсти Кальюлайд высоко оценила встречу с Путиным

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осталась довольна встречей с Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

"Это была очень хорошая встреча. Много говорили о сложных темах, а в особо трудные моменты проявляли взаимное уважение", – поделилась Кальюлайд на пресс-конференции в эстонском посольстве в Москве.

Президент сообщила, что они говорили с Путиным о двусторонних отношениях, об Украине, о санкциях и об обстановке в мире.

Кальюлайд добавила, что пригласила президента России на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в июне 2020 года в эстонском Тарту.

Президент Эстонии прибыла с рабочим визитом в Москву в четверг. Кальюлайд приняла участие в открытии отреставрированного исторического здания посольства республики в Калашном переулке Москвы.

Это первый за 8 лет визит главы эстонского государства в Россию.

Ранее сообщалось, что пребывание в Москве эстонского лидера является знаком того, что Эстония готова общаться со своим соседом.