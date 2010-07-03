В Госдуме отреагировали на слова президента Эстонии об отношениях с Россией

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что она надеется на "новое дыхание" в отношениях с Россией.
"Очень отрадно, что президент сделала такое заявление, если это, конечно, не дежурная вежливость", – цитирует Затулина RT. Вместе с тем, депутат отметил, что в Эстонии президент не много решает "в силу своих полномочий".
Затулин надеется, что "Кальюлайд представляет собой новое поколение эстонских политиков", и задается вопросом "насколько президент готова свернуть с этого ущербного для страны пути конфронтации с Россией".
Президент Эстонии впервые за восемь лет посетила Россию с рабочим визитом. 18 апреля Керсти Кальюлайд открыла отреставрированное здание посольства в Калашном переулке Москвы.
Она отметила, что ее пребывание в Москве является знаком того, что Эстония готова общаться со своим соседом.
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