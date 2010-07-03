Визит президента Эстонии в РФ раскритиковали в Литве

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Глава Литовского МИД Линас Линкявичюс призвал Эстонию впредь координировать действия и не раскалывать единство стран Балтии. Заявление дипломата стало его реакцией на встречу Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд, передает портал BNS.

По словам Линкявичюса, Таллину стоит осторожно подходить к диалогу с Москвой. Он подчеркнул, что так государства смогут противостоять попыткам проверить единство европейских или Балтийских стран.

Руководитель внешнеполитического ведомства Литвы уточнил, что перед визитом Кальюлайд Таллин не предоставил сведений о встрече с российским лидером.

В Москву Кальюлайд прибыла 18 апреля. Она приняла участие в открытии отреставрированного исторического здания посольства республики и пригласила Путина на всемирный конгресс финно-угорских народов.