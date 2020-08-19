Шоколадный дождь прошел в одном из городов Швейцарии

Фото: twitter.com/olten

Шоколадные осадки выпали в швейцарском городе Ольтен. Необычный дождь прошел из частиц какао-порошка. Об этом сообщает РИА Новости.

Местный житель заметил коричневые капли на своем автомобиле, после чего сфотографировал их. Снимки швейцарец предоставил изданию Oltner Tagblatt.

Позднее стало известно, что "шоколадный дождь" вызвал сбой в вентиляционной системе завода Lindt & Sprüngli, в результате чего хлопья какао разлетелись по округе из-за ветра, попав в воздух.

О происшествии подтвердили в пресс-службе фабрики. Там же отметили, что выброс какао-бобов не опасен для населения и окружающей среды. Кроме этого, сотрудники завода пообещали отмыть машины автовладельцев от осадков и устранить другие последствия выхлопа.

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