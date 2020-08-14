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Наука

15:00

Ледники Гренландии прошли точку невозврата

наука экология

Фото: ТАСС/Felipe Dana/AP

Ледники Гренландии прошли точку невозврата, сообщается в журнале Nature Communications Earth and Environment. По данным специалистов, ледяной щит продолжит сокращаться, даже если климат Земли перестанет меняться.

Для определения баланса между питанием и расходом ледяного щита Гренландии ученые провели дистанционное зондирование ледников. Спутниковые данные охватывали более 200 крупных ледников, талая вода от которых стекает в окружающий остров океан. Выяснилось, что потери, которые вызваны таянием льда, уже не компенсируются ежегодными снегопадами.

"Начиная с 2000-х годов, в течение короткого периода в 5–6 лет, количество тающего льда резко увеличилось. В год таяло около 500 гигатонн льда, однако питание ледника не увеличилось. Это значит, что ледяной щит Гренландии будет набирать массу только один год из ста", – говорится в сообщении.

Из-за сократившегося объема большое количество льда перестало контактировать со дном океана и теперь омывается теплой водой. Из этого следует, что даже при прекращении изменений климата площадь гренландского щита продолжила бы сокращаться.

Ранее ученые выяснили причину глобальных оледенений. Глобальные ледниковые периоды в истории Земли наступали при резком изменении уровня солнечного излучения в течение короткого срока.

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