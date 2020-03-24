Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

10:36

Самый глубокий ледник мира начал таять

экология наука

Фото: ТАСС/Alan J Scullard/UIG

Массивы льда, расположенные в самом глубоком сухопутном ущелье в мире, каньоне Денман в Восточной Антарктике, начали таять. Об этом сообщает "Мир 24" со ссылкой на данные исследования NASA.

Ученые выяснили, что на ледник сильно влияют теплые океанские воды. Несмотря на то что дно ущелья залегает на глубине 3500 метров ниже уровня моря, таяние льда может спровоцировать повышение его среднего уровня на полтора метра.

Специалисты не готовы полноценно спрогнозировать процесс освобождения каньона Денман от льда из-за его специфического географического положения. Однако некоторые тенденции очевидны уже сейчас.

Спутниковые снимки за период с 1996 по 2018 год показали, что линия между сидящей на грунте и плавающей частями ледника сместилась на 5-6 километров, причем асимметрично. Ученые считают, что под восточным склоном лежат более устойчивые породы, в то время как на западном есть "лазейка" для теплой океанской воды.

В Гренландии решили обернуть глобальное потепление себе на пользу. Так, местное министерство экономики выдало 16 лицензий на экспорт талой воды с ледников. Жидкость была предварительно проверена экспертами.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика