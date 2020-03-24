Самый глубокий ледник мира начал таять

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Массивы льда, расположенные в самом глубоком сухопутном ущелье в мире, каньоне Денман в Восточной Антарктике, начали таять. Об этом сообщает "Мир 24" со ссылкой на данные исследования NASA.

Ученые выяснили, что на ледник сильно влияют теплые океанские воды. Несмотря на то что дно ущелья залегает на глубине 3500 метров ниже уровня моря, таяние льда может спровоцировать повышение его среднего уровня на полтора метра.

Специалисты не готовы полноценно спрогнозировать процесс освобождения каньона Денман от льда из-за его специфического географического положения. Однако некоторые тенденции очевидны уже сейчас.

Спутниковые снимки за период с 1996 по 2018 год показали, что линия между сидящей на грунте и плавающей частями ледника сместилась на 5-6 километров, причем асимметрично. Ученые считают, что под восточным склоном лежат более устойчивые породы, в то время как на западном есть "лазейка" для теплой океанской воды.

В Гренландии решили обернуть глобальное потепление себе на пользу. Так, местное министерство экономики выдало 16 лицензий на экспорт талой воды с ледников. Жидкость была предварительно проверена экспертами.

