Гренландия начала продавать талую воду из ледников

В Гренландии из-за глобального потепления начали продавать воду из тающих ледников. Дело в том, что гренландский ледяной щит тает все быстрее, сообщает телеканал Москва 24.

Как отмечается, министерство экономики страны выдало 16 лицензий на экспорт талой воды.

На острове уверены, что вода, полученная из природного льда, чиста и пригодна для употребления. Такие выводы сделали на основе исследований местных водных ресурсов.

Считается, что талая вода поможет особо засушливым регионам в условиях глобального потепления. В связи с этим отмечается уникальность этого продукта.

Гренландия вошла в число стран, которые эксперты назвали наиболее подходящими для яркого путешествия. Гренландию рекомендуют тем, кому не по нраву жаркий климат.

Ранее в Гренландии под ледяным щитом обнаружили реку, которая течет из центра острова прямо в Атлантический океан.