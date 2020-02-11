Эксперты назвали самые оригинальные места для путешествий

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Эксперты в области туризма сформулировали список необычных мест, заслуживающих внимания путешественников. По информации радио Sputnik, наибольший интерес представляют страны Африки.

Например, специалисты советуют побывать в Марокко, а именно в местном городе Дахла. Здесь можно увидеть знаменитые дюны, поесть морепродуктов и посетить широкие пляжи. Для отдыха у моря также подойдут Гамбия и Судан.

Если чрезмерная жара путешественникам не по душе, эксперты рекомендуют обратить внимание на Гренландию со своей уникальной северной красотой. Прочувствовать атмосферу холода можно также на канадских островах Хауда-Гуай. Здесь можно встретить медведей гризли, китов и морских львов.

Для любителей экзотики в список были внесены Никарагуа – страна с богатым революционным прошлым, и Камбоджа, известная слонами, водопадами и храмами.

Специалисты также отметили Молдавию и Таджикистан. В первом случае интерес представляют местные вина и советская история страны, а во втором можно многое узнать о древнем Шелковом пути.

По данным Росстата, экскурсионные поездки в Европу из России подешевели. По состоянию на 10 февраля автобусный тур можно было приобрести в среднем за 41,5 тысячи рублей. При этом наиболее дешево отпуск обошелся бы жителям Саратовской области – 23,1 тысячи рублей.

