Экскурсионные поездки в Европу подешевели в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Экскурсионные поездки на автобусе по городам Европы за минувший год подешевели, передает News.ru со ссылкой на данные Росстата.

В декабре приобрести автобусный тур туристы могли в среднем за 41,5 тысячу рублей, тогда как годом ранее путевка стоила 44 тысячи рублей.

Специалисты проводили исследование туров на восемь дней, в стоимость которых входит билет на скорый поезд от Москвы до Бреста и обратно, проезд на автобусе, трансфер, проживание в двухместном номере не ниже трехзвездочного, медицинская страховка, экскурсии по отдельным городам и музеям Европы.

Дешевле всего подобную путевку могут приобрести жители Саратовской (за 23,1 тысячу рублей) и Астраханской области (25,9). Дороже всего тур стоит в Москве и Калужской области, планирующим свой отпуск в Европе предстоит заплатить 60,4 и 54 тысячи рублей соответственно.

Специалисты отмечают, что средняя стоимость экскурсионной программы в Германию снизилась менее чем на 1% и составила 62,4 тысячи рублей. Автобусная поездка во Францию подешевела до 65,6 тысячи рублей, что в среднем меньше на 7%.

Ранее россияне назвали необходимую для путешествия сумму. Оказалось, что более трети опрошенных хватило бы для путешествия 100 тысяч рублей, однако 31% готовы отправиться в путешествие мечты только за миллион.

Встречались также респонденты, которые потратили бы миллион на кругосветное путешествие или отправились бы на Северный полюс на ледоколе. Часть опрошенных сообщили, что желали бы провести в поездке минимум три месяца и посетить как можно больше стран, чтобы выбрать наиболее понравившуюся для дальнейшего проживания.

