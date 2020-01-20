Россияне назвали необходимую для путешествия сумму

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Исследование сервиса поиска билетов Aviasales показало, что более трети опрошенных хватило бы для путешествия 100 тысяч рублей, однако 31% готовы отправиться в путешествие мечты только за миллион, сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что в опросе сервиса приняли участие 67 тысяч пользователей.

Участникам было предложено ответить на вопрос: "Какой суммы им достаточно для идеального путешествия?"

Результаты показали, что 35% путешественников готовы ограничиться 100 тысячами рублей и отправиться с ними в Японию, Великобританию, Португалию, США и в Турцию по системе all inclusive.

31% опрошенных рассказали о своей мечте посетить Байкал и Сочи за миллион рублей.

Встречались также респонденты, которые потратили бы миллион на кругосветное путешествие или отправились бы на Северный полюс на ледоколе.

Часть опрошенных сообщили, что желали бы провести в поездке минимум три месяца и посетить как можно больше стран, чтобы выбрать наиболее понравившуюся для дальнейшего проживания.

19% участников опроса отметили, что идеальное путешествие можно организовать и за 50 тысяч рублей, устроив, например, тур на музыкальные фестивали в Европе, отправиться на море в Сочи или шопинг в Италию.

15% путешественников оказались очень экономными и рассказали, что им для идеального отдыха хватит и 5 тысяч рублей. Они признались, что для такого бюджетного варианта они используют обычно автостоп, бесплатное жилье через couchsurfing или ночевки в палатках.

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