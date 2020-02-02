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Общество

10:32

Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

общество за рубежом туризм

Обновленный Визовый кодекс ЕС начал действовать со 2 февраля

Обновленные правила выдачи шенгенских виз начали действовать 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Изменения касаются краткосрочных виз в 22 страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону, и четыре ассоциированные с союзом страны: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию. Единая краткосрочная виза, выданная одной из них, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Заявление можно будет подать за полгода до предполагаемой поездки вместо трех по старым правилам, однако не позднее, чем за 15 дней до поездки. Заполнить заявку можно в электронном виде.

Визовый сбор увеличился с 60 до 80 евро. Вводится также механизм пересмотра каждые три года необходимости изменения платы за визу.

В январе МИД Финляндии предупредил о возможных задержках выдачи виз. Это объясняют тем, что в феврале – марте там запустят новую систему обработки визовых заявлений. В срочных случаях рекомендуется связываться с ближайшим диппредставительством Финляндии.

В феврале система начнет функционировать в Лондоне, Гонконге, Центральной Европе, Африке и на Ближнем Востоке, в Австралии и Азии (кроме Китая, Индии и Филиппин), а также в Петрозаводске. В марте она распространится на остальные города России, Китай, Индию Филиппины.

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