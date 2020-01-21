В МИД Финляндии предупредили о возможных задержках выдачи виз

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МИД Финляндии в феврале – марте запустит новую систему обработки визовых заявлений, что может стать причиной задержек с выдачей виз в этот период, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

В ведомстве отметили, что после того, как новая система начнет работать, рассмотрение визовых заявлений будет более эффективным, быстрым и надежным.

В срочных случаях обратившимся за визой рекомендовали связываться с ближайшим диппредставительством Финляндии.

В феврале система заработает в Лондоне, Гонконге, Центральной Европе, Африке и на Ближнем Востоке, в Австралии и Азии, кроме Китая, Индии и Филиппин, а также в Петрозаводске. В марте – в остальных городах России, в Китае, Индии и на Филиппинах.

Ранее сообщалось, что Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы со 2 февраля 2020 года. Это связано со вступлением в силу нового визового кодекса ЕС.