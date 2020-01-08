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Политика

08 января, 22:22

Белоруссия и Евросоюз договорились об упрощении визового режима

политика

Фото: depositphotos Mind-Map

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и о сотрудничестве сторон в области реадмиссии, сообщается на сайте белорусского МИД.

Теперь визовый сбор для белорусов, собирающихся посетить ЕС, составит 35 евро. Также снизится время рассмотрения заявок на получение визы.

Некоторые категории туристов смогут получать многократные визы с более длительным сроком действия. При этом уменьшится количество предоставляемых для подтверждения цели поездки документов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры о визовом режиме между Евросоюзом и Россией, которые были заморожены в 2013 году, до сих пор пребывают в этом состоянии.

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