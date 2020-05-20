"Коронавирусный" град выпал в Мексике и Китае

Фото: twitter.com/Zacatecas3_0

Необычный град выпал в Китае и Мексике, сообщают "Дни.ру".

В городах Циндао и Монтеморелос льдинки осадков были очень похожи на тела коронавируса. Феномен не оставил равнодушных пользователей социальных сетей, которые стали выкладывать фотографии остатков града в виде шара с шипами.

Многие стали полагать, что такое погодное явление – знак свыше. Появилось мнение, что небесные силы таким образом призвали людей соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Согласно данным ВОЗ на 20 мая, в мире зафиксировали более 4,7 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Более 316 тысяч человек стали жертвами COVID-19. В Китае за все время обнаружили свыше 84 тысяч заболевших коронавирусом, в Мексике – более 54 тысяч.