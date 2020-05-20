В Госдуме не видят оснований для паники из-за новых случаев COVID-19 в Китае

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не видит оснований для паники из-за новых случаев коронавируса в Китае, сообщает Агентство "Москва".

"Сейчас пресса активно пишет о том, что в Китай снова вернулся коронавирус, вторая волна заражений. Несколько дней назад писали, что около 103 миллионов китайцев находятся под особым наблюдением. Это действительно так, но это не значит, что там снова что-то началось", – считает он.

Онищенко подтвердил, что в провинции Цзилинь выявили 39 больных, и в связи с этим политическое и медицинское руководство страны поставило вопрос о проведении всех обследований.

"Я считаю, что в КНР ситуация находится под контролем", – заключил он.

Ранее СМИ сообщали, что в провинции Цзилинь зафиксировали 34 новых случая коронавируса. В провинции приняли решение прекратить автобусное и железнодорожное сообщение, а также закрыть школы.

24 апреля стало известно, что медики из города Ухань вылечили последнего пациента, у которого наблюдалось тяжелое протекание болезни, вызванной коронавирусом. По состоянию на 28 апреля в китайских больницах осталось менее тысячи зараженных COVID-19.

