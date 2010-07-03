Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Китае

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Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань 19 июля. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало, передает Центральное телевидение КНР.

По информации CCTV, ЧП случилось на заводе в уезде Има городского округа Саньмэнься в 17:50 по местному времени (в 12:50 по Москве).

Уточняется, что взрыв был достаточно мощным, так как взрывная волна выбила стекла в зданиях в радиусе трех километров от завода. Кроме того, в некоторых домах вынесло межкомнатные двери. Сейчас на месте происшествия работают пожарные, спасатели и медики.

Другой крупный взрыв произошел на химзаводе в китайской провинции Цзянсу днем 21 марта. После взрыва на территории промышленного парка "Чэньцзяган" сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. Сперва сообщалось о шести погибших, однако за несколько часов их число возросло до 62. В больницы доставили более 600 пострадавших.