Больницы приняли около 640 пострадавших при взрыве на химзаводе в Китае

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Больницы китайского города Яньчэн, где в четверг на химическом заводе произошел взрыв, приняли около 640 пострадавших. В их число включены и те, кого доставили машины скорой помощи, и те, кто обратился к медикам самостоятельно, передает ТАСС.

Согласно официальной информации, жертвами взрыва стали 44 человека. В критическом состоянии находятся 32 человека, 58 сотрудников предприятия получили тяжелые ранения.

Сообщается, что в числе пострадавших от взрыва и генеральный директор компании Чжан Циньюэ. Он находится под стражей в больнице.

К настоящему моменту известно, что удалось потушить три резервуара с химикатами и пять очагов возгорания.

Предприятие компании "Цзянсу тяньцзяи" занимается производством химикатов, а также нескольких видов сырья для химической промышленности. С 2016 года городские власти 6 раз штрафовали химзавод за многочисленные нарушения экологических норм. Общая сумма штрафов составила около 193 тысяч долларов.

Мощный взрыв прогремел 21 марта на химическом заводе в промышленном парке города Яньчэн в восточной китайской провинции Цзянси. Ударная волна была настолько сильной, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3 балла. В радиусе около 5 км от места ЧП в домах выбило стекла.

К спасательной операции и работам по ликвидации последствий ЧП привлечены 192 пожарных расчета, свыше 930 военнослужащих и тяжелая техника для разбора завалов.