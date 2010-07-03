Жертвами взрыва на химзаводе в Китае стали 44 человека

Мощный взрыв прогремел 21 марта на химическом заводе в промышленном парке города Яньчэн в восточной китайской провинции Цзянси. О трагедии сообщил в пятницу мэр города Яньчэн Цао Лубао, передает ТАСС.
По предварительной информации, 44 человека погибли и 90 пострадали. Последних разместили в 16 больницах. В критическом состоянии находятся 32 человека, еще 58 получили тяжелые ранения. Точное число людей, получивших легкие ранения, пока названо не было.
Ударная волна была настолько сильной, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3 балла. В радиусе около 5 км от места ЧП в домах выбило стекла.
К спасательной операции и работам по ликвидации последствий ЧП привлечены 192 пожарных расчета, свыше 930 военнослужащих и тяжелая техника для разбора завалов из 12 окрестных городов.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на химическом предприятии в восточной китайской провинции Цзянсу погибли 6 человек. Еще 30 серьезно пострадали.
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