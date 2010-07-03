Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу погибли шесть человек. Еще 30 серьезно пострадали. Также есть пострадавшие с незначительными травмами, сообщает РИА Новости.

Взрыв произошел в четверг около 14:00 на химзаводе "Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн.

После взрыва китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган также в провинции Цзянсу.

Информации о причинах взрыва пока нет.