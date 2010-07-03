Число жертв взрыва на китайском химзаводе выросло до 62

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Количество людей, погибших из-а взрыва на химзаводе в китайской провинции Цзянсу, увеличилось до 62. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Пока что удалось установить личности 26 жертв. На данный момент 34 пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 60 – в тяжелом.

После взрыва, произошедшего днем 21 марта на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган", сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2.

Сперва сообщалось о шести погибших, однако за несколько часов их число возросло до 47. При этом больницы приняли около 640 пострадавших.