При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек

На востоке Китая произошел взрыв на фабрике по производству перлита. В результате происшествия пять человек погибли и трое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города Цинчжоу.
Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца фабрики. Предварительной причиной произошедшего названа утечка в резервуаре сжиженного газа.
Ранее сообщалось, что днем 21 марта произошел взрыв на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган". Количество жертв составило 62 человека.
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