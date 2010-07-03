При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек

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На востоке Китая произошел взрыв на фабрике по производству перлита. В результате происшествия пять человек погибли и трое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города Цинчжоу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца фабрики. Предварительной причиной произошедшего названа утечка в резервуаре сжиженного газа.

Ранее сообщалось, что днем 21 марта произошел взрыв на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган". Количество жертв составило 62 человека.