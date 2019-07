Девять человек погибли при взрыве на юге Афганистана

Не менее девяти человек погибли, 60 пострадали при взрыве на юге Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.

По данным агентства, взрыв произошел 16 июля в афганском Кандагаре. Заминированный автомобиль взлетел на воздух у полицейского управления.

Update: 9 killed and 60 wounded in #Kandahar car bomb attack on Police hq. pic.twitter.com/3Q5JAqgZnE