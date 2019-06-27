В столице Туниса прогремели два взрыва

В столице Туниса прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на центральной улице Хабиба Бургибы. Целью нападавшего был полицейский автомобиль.

Чуть позже телеканал Sky News Arabia сообщил о втором взрыве в столице Туниса. Еще один смертник подорвал себя около гаража здания управления по борьбе с терроризмом.

По последним данным, в результате взрывов девять человек, в том числе трое гражданских, получили ранения.

Накануне мощный взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в Вене. Часть здания рухнула, а в расположенных по соседству постройках выбило стекла. В результате ЧП пострадали десять человек. Как считают пожарные, причиной взрыва могла стать утечка газа.