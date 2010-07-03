Более 30 человек погибли в результате теракта в Нигерии

В результате терактов в штате Борно на северо-востоке Нигерии погибли 30 человек, еще 40 получили ранения, сообщает France Presse со ссылкой на данные местной службы спасения.
По информации издания, смертники подорвались рядом с медицинским центром в населенном пункте Махдарари. Одного из террористов удалось задержать – его взрывное устройство не сработало.
Также в СМИ появилась информация, что террористы открыли огонь по фермерам, работавшим в полях рядом с отдаленной деревней.
В Нигерии действует запрещенная радикальная исламистская группировка "Боко Харам", которая добивается введения шариата по всей стране. Также на территории страны действуют террористы "Исламского государства Западной Африки " (ISWA). Эта группировка ранее входила в "Боко Харам", а затем присягнула на верность руководству "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).
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