Восемь человек погибли в результате подрыва террориста-смертника в Багдаде

Фото: ТАСС/DPA/Ameer Al Mohammedaw

Террорист-смертник взорвал себя на рынке в Багдаде, сообщает ТАСС.

Есть жертвы, их число уточняется. По предварительным данным, погибли по меньшей мере восемь человек.

10 человек пострадали, их доставляют в ближайшие больницы и медицинские центры города.

Взрыв произошел в районе Садр-Сити на востоке иракской столицы.