В Польше нашли бетонную боеголовку обнаруженной в апреле ракеты

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В районе польского города Быдгощ нашли боеголовку, предположительно, российской ракеты, обломки которой были обнаружены в апреле этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу канцелярии президента Польши Павла Шрота.

По словам Шрота, боеголовка обнаруженной ракеты особенная, так как сделана из бетона.

В связи с находкой ВС Польши сообщили об инциденте, случившемся в декабре. Тогда ПВО засекли в воздушном пространстве некий объект, однако не смогли его найти из-за сложных погодных условий. Предполагается, что найденные в лесу обломки могут быть этим объектом. Продолжается расследование.

Как уточняют в СМИ, Минобороны Польши рассматривает возможность отставки нескольких офицеров высшего звена. Военных обвиняют в том, что они не направили достаточных сил и средств на поиски этого объекта в апреле, а также оперативно не проинформировали об инциденте главу оборонного ведомства.

Обломки ракеты "земля-воздух" обнаружили 27 апреля недалеко от города Замосць, который находится примерно в 15 километрах от Быдгоща. Как передавало одно из изданий, в земле образовалась большая воронка, как после бомбы. Тогда в Минобороны Польши заявили об отсутствии угрозы безопасности местных жителей.

Впоследствии, по данным польской радиостанции, на обломках нашли надписи на русском языке. Однако в СМИ отметили, что это не означает прилет ракеты с территории РФ.