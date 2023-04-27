На обломках найденной в Польше ракеты обнаружили надписи на русском языке – СМИ

Фото: RMF FM/Beniamin Pilat

На обломках ракеты "земля-воздух", найденной в Польше, обнаружили надписи на русском языке, сообщает радиостанция RMF FM.

Сперва считалось, что упал беспилотник, а после радио сообщило, что это была ракета. Позже на нем нашли надписи на русском языке. При этом, как отмечает портал NaTemat, это еще не означает, что ракета прилетела в Польшу из России.

Также неизвестно, произошел ли взрыв на месте падения ракеты. Среди обломков не обнаружили боеголовку. Сейчас ведутся ее поиски. По информации издания, в земле образовалась большая воронка, как после бомбы.

Место падения ракеты оцепили. Как передают местные СМИ, ее увидела женщина во время конной прогулки еще во вторник, 25 апреля, но СМИ узнали о происшествии только в четверг. Точное время падения ракеты неизвестно.

Ранее сообщалось, что остатки "воздушного военного объекта" нашли в лесу в нескольких километрах от Быдгоща. На месте происшествия работают военные эксперты и полиция. Ситуация не угрожает безопасности жителей.

В феврале сотрудники пограничной службы Молдавии обнаружили обломки ракеты, упавшей на севере страны.

Пограничная служба действовала в соответствии с планом ЧС, увеличив количество патрулей в граничащих с Украиной районах и усилив наблюдение за зеленой полосой и воздушным пространством.

Пограничники уведомили об обнаружении фрагментов снаряда аварийно-спасательную службу 112, саперную бригаду "Бомбтех" и местную прокуратуру. Зона обнаружения обломков была оцеплена совместно с сотрудниками инспектората по чрезвычайным ситуациям.