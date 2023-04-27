В Польше обнаружили остатки неопознанного "воздушного военного объекта"

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В Польше обнаружили остатки "воздушного военного объекта", сообщил генеральный прокурор и министр юстиции страны Збигнев Зебро. Его слова передает РБК.

Он уточнил, что обломки нашли в лесу в нескольких километрах от Быдгоща. На месте происшествия работают военные эксперты и полиция.

Минобороны Польши также сообщило об остатках неопознанного военного объекта недалеко от города Замосць, который находится примерно в 15 километров от Быдгоща. Отмечается, что ситуация не угрожает безопасности жителей.

В феврале сотрудники пограничной службы Молдавии обнаружили обломки ракеты, упавшей на севере страны.

Пограничная служба действовала в соответствии с планом ЧС, увеличив количество патрулей в граничащих с Украиной районах и усилив наблюдение за зеленой полосой и воздушным пространством.

Пограничники уведомили об обнаружении фрагментов снаряда аварийно-спасательную службу 112, саперную бригаду "Бомбтех" и местную прокуратуру. Зона обнаружения обломков была оцеплена совместно с сотрудниками инспектората по чрезвычайным ситуациям.